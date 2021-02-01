مأساة قرية شبراريس بشبراخيت.. القمامة تملأ الشوارع.. والأهالي يستغيثون بالمحافظ

سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية شبراريس التابعة للوحدة المحلية لقرية الربدان بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، عقب حصار تلال القمامة ومخلفات المواشي و الحشائش، المنازل والأراضي الزراعية لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال شعبان عسل، أحد أهالي القرية: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، بالإضافة إلى إنتشار الحيوانات الضالة في الشوارع ليلًا ونهلا وتعرض الأطفال وكبار السن للخطر".





وأشار "عسل"، لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والشوارع التى تكسوها القاذورات و الحيوانات مما يعرض حياتنا للخطر بكل الأشكال سواء من إنتشار الأمراض أو هجوم الحيوانات على أهالي القرية، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.





وأكد "عسل"، أن أهالي القرية قامت بتقديم العديد من الشكاوى لمجلس القرية ومجلس المدينة ولكن المسؤولين لا عين رأت ولا أذن تسمع، ولا حياه لمن تنادي.





وناشد الأهالي، المسئولين ، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة ومحاصرة إنتشار الحيوانات الضالة لإنقاذ أهل العزبة من الخطر سواء الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة أو الخطر من انتشار الحيوانات الضالة.





ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الاكثر احتياجا حلم تحقق لتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات على ارض مصرنا الغالية ضمن برنامج اصلاح كبير من اجل المواطن المصري وخاصة بالمناطق النائية والقرى المحرومة.





وأضاف المحافظ، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المبادرة الرئاسية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .



حيث شهدت المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجاح كبير بعدد 8 قرى بنطاق المحافظة بمراكز ابو المطامير ووادى النطرون وبدر تم خلالها تنفيذ 94 مشروعا بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 350 مليون كما تم ادارج 17 قرية ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ 208 مشروع تتجاوز تكلفتها 1,25 مليار جنية.





ومن المقرر ان تنطلق قاطرة تنمية وتطوير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى لتشمل 6 مراكز بها 42 قرية رئيسية وأكثر من 3845 تابع وهى (دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وأبو المطامير ووادي النطرون) خلال المرحلة القادمة بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنية لتؤكد ان الدولة تسير للأمام وأن جميع مواطنيها فى قلب ووجدان الرئيس الذى يسير بمصر فى طريق التقدم وبناء الانسان والهوية ومحاربة الفقر والإرهاب والفكر المتطرف بالتنمية والعمل المستمر من اجل مصر والمصريين،مؤكدا على أهمية الجامعة فى التوعية بالمبادرة وتعريف طلابها بها وبكل الانجازات التى تتم فى شتى القطاعات للبناء والتنمية وتحقيق مستقبل واعد لهم.





وأشار المحافظ، أن ما شهدته المحافظة خلال العامين الماضيين يعد إنجازًا غير مسبوق وأن الدولة تضع يدها بقوة بالمحافظة لإنشاء المشاريع الإستثمارية وأحداث تطور والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين فى شتى القطاعات حيث تم ضخ إستثمارات بقيمة ٥٥.٥ مليون جنية وهو ما لم يحدث عبر عقود من قبل .



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