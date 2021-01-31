إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب جرار محمل بالقصب فى المنيا

اصيبت سيدتان وطفل نتيجة انقلاب جرار زراعي بمقطوره محمل بمحصول القصب علي توك توك تصادف مروره بأحد شوارع قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا فيما أصيب ٦ أشخاص في تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب جرار زراعي علي مركبة توك توك بقرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص.





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بالانتقال والفحص تبين أن جرار زراعي بمقطوره محمل بالقصب، انقلبت على مركبة توك توك، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص "سيدتان وطفل"، وجري نقلهم جميعا إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.





و انتقل رجال الشرطة والاسعاف لنقل المصابين والوقوف علي أسباب وتداعيات الحادث ورفع الجرار المنكوب.





و شهد الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش" اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق جنوب بوابة رسوم مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة قنا.

تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمة المعينة علي بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي باصطدام سياره ملاكي بالرصيف ونتج عن ذلك إصابة كل من نجفه. ع. ع 37 سنه ومنه. ع. م 6 سنوات ومحاسن. ا. م 55 سنه وسعيد. ا. م 52 سنه ومحمود. م. ع 29 سنه وعاطف. م. ع 42 سنه جميعهم من محافظة قنا، وتنوعت إصابتهم ما بين كدمات وكسور واشتباه إرتجاج، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرا بالحادث، وتم العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف