خبراء التعليم: الامتحانات إلكترونيا يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة.. ونصائح للطلاب استعدادا للامتحانات

أستاذ جامعي: ضرورة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول

خبير تربوي: الامتحانات الكترونيا يحتاج الي بنية تحتية كبيرة

أستاذ علم اجتماع :يقدم نصائح للطلاب استعداد للامتحانات





يتساءل الكثيرون من طلاب الجامعات بعد التأكيد من المجلس الأعلى للجامعات ان الامتحانات في موعدها، حيث وجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ويتسأل الطلاب كيف يكون شكل الامتحان الكترونيا ام بالشكل التلقيدي.





ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بجامعة عين شمس ان تحويل امتحانات الفصل الدراسي الأول الي إلكتروني أوعن طريق ابحاث لا ينصف الطالب المتميز مشيرا الب ان فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وكانت غير عادلة ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها.





وأضاف شوقي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ان يوجد الكثير من الكليات ذات القليلة تلجأ الي الامتحانات الالكترونية مثل كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات منوها الي ان جميع الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبله دون لفت النظر الي اي شئ اخر والبعد الشائعات .





وأشار الدكتور تامر الي إن الامتحان الالكتروني يحتاج إلى بنية تحتية قوية داخل الجامعات المصرية مشيرا الي انه لا يمكن الاستغناء عن الامتحان بالشكل التقليدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .





وأكد أن الجامعات المصرية نجحت الكليات في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا العام الماضي وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية .





ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية تربية جامعة عين شمس، ان طلاب الجامعات المصرية هم صفوة المجتمع وانهم قادة المستقبل وان الدولة واثقه في قدراتهم وهم من يحملون المسؤلية في الفترات المقبلة .

وأضاف الدكتور ماجد خلال تصريحاته لصدي البلبد ان الجامعات سوف تكون مجهزة بالشكل الكافي الذي يحافظ علي سلامة الطلاب وأيضا ان يكون الطالب واعي ومحب لوطنه ولبلده ويحافظ علي نفسه من حيث أرتداءالكمامة والجونتي وأستخدام الكحول بشكل مستمر.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس انه علي الطالب التركيز في الامتحانات بشكل سليم دون التطرق لأي شئ يدور في الخارج من أخبار سلبية.





وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحات لصدي البلد إن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب، ولا تظهر أي نوع من القلق أو التوتر أمام الأبناء، حتي علي ينعكس عليهم .





وأشارت خضر، إلى ضرورة وضع خطة وقت محدد كل يوم للمذاكرة وتجنب الشائعات والبعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان، فيجب عليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون إليها".