لسه في حالات.. مستشار رئاسة الجمهورية يكشف الوضع الحالي لكورونا

بعد الموجة الاولى كان يحدث لدينا حالات بالرغم من تخطينا لها ولهذا يجب أن نتعامل بحرص وحذر حتى نستطيع أن نتخطى المرض، منوها إلى أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاع كبير من حيث أعداد الإصابة سواء المرصدة في تقرير وزارة الصحة أو التي تعالج منزليا.



وأوضح، حقيقة الأمر أن الأعداد الخاصة بكورونا انخفضت خلال الـ 10 أيام الماضية، مشيرا إلى أن التقرير الصحى الخاص بوزارة الصحة يوضح الواقع.







قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الصحية، إن الرئيس اليوم ناقش خلال الاجتماع كل ماهو متعلق بأزمة فيروس كورونا، من استعدادات وتطوير وغيره، معقبا: "محدش قال أن مبقاش في حالات بكورونا الفترة الحالية".وأكمل: "في حالات مازالت تصاب بكورونا وفي حالات بتدخل المستشفى وحالات تحتاج إلى عناية مركزة وأيضا هناك حالات تضع على أجهزة تنفس صناعي، ولهذا الوباء مازال متواجد في مصر وفي العالم".وأضاف "تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،