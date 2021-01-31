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أخبار العالم

العراق تعلن مواعيد امتحانات طلاب المدارس لعام 2020 - 2021

الأحد 31/يناير/2021 - 08:51 م
العراق
العراق
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أمينة الدسوقي
حددت وزارة التربية العراقية، مواعيد امتحانات المدارس للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 .

وذكرت الوزارة العراقية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية ستنطلق يوم السبت الموافق 6 فبراير لعام 2021 ، وتنتهي يوم الخميس الـ18 من الشهر ذاته ، فيما تبدأ امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للدراسة الثانوية يوم السبت الموافق الـ20 من شهر فبراير وتستمر لغاية الـ8 من شهر مارس المقبل ، على ان يكون يوم السبت من ضمن ايام الامتحانات".

وأشار البيان الى ان "الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس"، منوهاُ الى "ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي سواء كان في القاعات الامتحانية أو انتشار التلاميذ والطلبة في ساحات المدارس".
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