تفاصيل انطلاق موقع مشروع تأهيل المقبلين على الزواج "مودة" لطلاب الجامعات قريبا

قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى، إن الفصل الدراسي الثاني سيشهد عودة الأنشطة بالحضور للجامعات، مشيرا إلى أن ذلك مع أستمرار الانشطة الإلكترونية وذلك وفق توجيهات المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف "عبد اللطيف" أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني من قبل لجنة مشروع تأهيل المقبلين على الزواج "مودة" في الجامعات المصرية والذي انطلق من خلال بروتكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الأجتماعي، موضحا أنه من خلال الموقع الإلكتروني سيتم توعية الطلاب فينا يخص أسباب الطلاق المبكر وأختيار شريك حياتهم، بحيث يتم من خلال ذلك تأهيل المقبلين على الزواج.
وأضاف "عبد اللطيف" أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني من قبل لجنة مشروع تأهيل المقبلين على الزواج "مودة" في الجامعات المصرية والذي انطلق من خلال بروتكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الأجتماعي، موضحا أنه من خلال الموقع الإلكتروني سيتم توعية الطلاب فينا يخص أسباب الطلاق المبكر وأختيار شريك حياتهم، بحيث يتم من خلال ذلك تأهيل المقبلين على الزواج.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد اقر في اجتماعه بشهر ديسمبر الماضي ، تشكيل اللجنة التنفيذية لمشروع تأهيل المقبلين على الزواج "مودة" بنفس أعضائها المسابقين، والتي تضم نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب رئيسا، ومستشار وزير التعليم العالى للانشطة الطلابية مقررا، ونائب رئيس جامعة جنوب الوادى، ونائب رئيس جامعة بنها، ونائب رئيس جامعة السويس، ونائب رئيس جامعة طنطا، ونائب رئيس جامعة أسيوط، ومساعد وزير التضامن، ومنسق مشروع مودة، ومدير مشروع مودة.