حرب باردة.. أستاذ صدرية ينفي تناول الصينين للأكلات الغريبة

قال الدكتور علي الوعري أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية، إنه تم تضخيم خبر فيروس نيباه.





ونوه الوعري إلى أن إتهام الصين بأنه مصدر المرض يعتبر حربًا باردة، موضحا:" الصين وافقت علي زيارة وفد من منظمة الصحة العالمية للتحري عن مصدر فيروس كورونا".





وأردف أن هناك فكرة لدى سكان العالم عن الصين مغلوطة، مفادها أن الصينين يأكلون كل ما يسير على الأرض، ويعوم في البحر، ويطير في السماء، مشيرا إلى أنه يعيش في الصين منذ 26 عاما ولم ير ما يشاع في الإعلام ويعرفه الناس عن الصين.





وأكد الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية، أن هناك فئة في الصين تأكل اللحوم البرية، لكنها قليلة ونادرة والحكومة الصينية تضع ضوابط على أكل لحوم هذه الحيوانات.



