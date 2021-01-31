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أخبار العالم

الجيش الليبي يحذر من عرقلة الميليشيات للحل السياسي في ليبيا

الأحد 31/يناير/2021 - 08:43 م
لمتحدث باسم الجيش
لمتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
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قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، دعم القوات المسلحة الليبية لأي خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم في حل الأزمة.

وأضاف "المسماري"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الليبي مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، مجددا رفضه لأي وجود أجنبي داخل البلاد.

وقال متحدث الجيش الليبي إن تركيا "تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا"، مشددا على ضرورة  معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من البلاد.

وتابع المسماري خلال حديثه "لدينا مخاوف من قيام الميليشيات بعرقلة أي حل سياسي في ليبيا".

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