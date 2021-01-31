انخفاض صافي ربح شركة كيا موتورز بنسبة 17.7%





كما ارتفعت مبيعات كيا موتورز بنسبة 1.8 % وذلك على أساس سنوي لتصل إلى 59.1 تريليون وون ، وهذا يعتبر رقما قياسيا منذ عام 2019، ولكن كشفت كيا موتورز أن أرباحها التشغيلية بلغت ما يقرب من 2.06 تريليون وون في العام الماضي ، وذلك بزيادة 2.8 % عن العام الذي سبقه .





ولكن انخفض صافي ربح شركة كيا موتورز بنسبة 17.7 % على اساس سنوي ليصل إلى 1.5 تريليو وون ، أما بالنسبة للربع الرابع من العام الماضي ، فقد ارتفعت الارباح التشغيلية بنسبة 117 % عن نفس الفترة من عام 2019 .





يذكر أن كيا KIA الكورية أعلنت أنها تُفكر جديا في التعاون في مجال السيارات الكهربائية ذاتية القيادة مع العديد من الشركات الأخرى، ولم تذكر رسميا تبنيها لمشروع سيارات آبل apple .





كشفت بعض البيانات مؤخرا أن مبيعات شركة كيا موتورز الكورية سجلت رقما قياسيا على الإطلاق خلال عام 2020 ، وذلك على الرغم من تراجع السوق العالمي للسيارة بعد انتشار فيروس كورونا .