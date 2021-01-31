الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء ..شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو لإطلاق الصين مجموعة من أقمار "يوغان-٣١" الذكية إلى المدار المحدد بواسطة صاروخ لونج مارش -٤ سي من مركز جيوتشيوان شمال غرب البلاد.





ومن جانبه، قال مركز الإطلاق، إن هذه هي مهمة رحلة ٣٥٩ التي تنفذها الصواريخ الحاملة لونج مارش.





وأضافت وكالة "سي سي تي في" الصينية في تقرير لها، أن بعد دخول الأقمار إلى المدار المخطط لها، سيتم استخدامها فى دراسة البيئة الكهرومغناطيسية وغيرها من التكنولوجية العلمية ذات صلة.





وأجرى موظفو مركز الإطلاق العديد من الإجراءات قبل إطلاق الأقمار الصناعية من أجل الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة المطلوبة لعمل الأقمار فى الفضاء.



