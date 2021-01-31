فرض أمر واقع.. أستاذ موارد مائية يحذر من الملء الثاني لسد النهضة





حذر الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هذا الأمر يعني فرض سياسة الأمر الواقع في الازمة بشكل واضح للجميع.





وأضاف شراقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مصر الآن أمام خياران في أزمة سد النهضة، الخيار الأول مواصلة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الأفريقي، والخيار الثاني اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.





واكمل أن الملء الثاني لسد النهضة المتوقع أن يحدث في شهر يونيو يصل لـ13 مليار متر مكعب، وسيكون فارق كبير في فرض سياسة الأمر الواقع، لافتا إلى أن هذا ما ترفضه مصر والسودان معًا.





وأكد أن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليار متر مكعب من المياه في سد النهضة دون موافقة مصر، ولم تصعد مصر ضد أديس أبابا بسبب تدخل الاتحاد لإفريقي.



