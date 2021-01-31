أبو العينين يطالب بإعادة النظر في قيمة تعويضات توسعة الطريق الدائري

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإعادة النظر في قيمة تعويضات توسعة طريق الدائري.





وقال "أبو العينين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور وزير النقل، "استوقفني التطوير الحادث في مجال النقل البري والنهري والبحري، واستوقفني الخوف من المستقبل، والطموح في كافة الخطط عبر مشروعات ضخمة تحمل رؤى المستقبل".





وتحدث وكيل مجلس النواب، عن تحديات التمويل، مشيدًا بسياسة تشجيع المستثمر التي انتهجتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، وثمّن منظومة تطوير النقل النهري عبر دراسات تستهدف تحويله لمشروع تجاري وحضاري يحقق فرصا استثمارية.





وقال "ما يحدث يستهدف التسويق لكل المشروعات ويخلق أشكال التعامل مع العالم بلغة العصر بما يدعم الصناعة والتجارة"، مشيدا بتقدم مصر 90 مركزًا في التنافسية العالمية في مجال الطرق.



