ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي في كأس العالم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.

في الوقت الذي استكمل فيه وليد سليمان ومحمد هاني تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.


الأهلي في كأس العالم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي.. صور
الأهلي في كأس العالم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي.. صور
الأهلي في كأس العالم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طبيب الأهلي: أشعة محمد هاني مطمئنة.. ويحتاج 5 أيام للتعافي

مران الأهلي.. تعرف على سبب اجتماع موسيماني مع بواليا وبيكهام

وليد سليمان و نيدفيد يستكملان برنامجهما التأهيلي

كأس العالم للأندية.. موسيماني يلقي محاضرة للاعبي الأهلي

موسيماني يدرس الدحيل القطري بالفيديو

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة توقيع بروتوكول إنشاء فرع نادي الزمالك بأكتوبر

تأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي

أول تعليق من باسم مرسي بعد انتقالة للمقاصة

السعودية تحذر من خطورة الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

مسنة الشارع ببنها: أولادى رموني في الشارع بعدما أجبروني على بيع شقتى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة