الأهلي في كأس العالم.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي وهاني وسليمان يستكملان البرنامج التأهيلي.. صور

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في مران اليوم.





في الوقت الذي استكمل فيه وليد سليمان ومحمد هاني تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.





ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.







