ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي في المونديال.. موسيماني يركز على تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة الدحيل

الأحد 31/يناير/2021 - 08:57 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
ركز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على المران ‏بالكرة خلال المران الذي أقيم اليوم الأحد في ثاني تدريبات الفريق بالدوحة، وأجرى أكثر من تقسيمة فنية استعدادًا لمواجهة الدحيل ‏القطري.‏

وقسم موسيماني خلال مران الأهلي اللاعبين إلى أربع مجموعات، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة ‏بمباراة الدحيل في بداية مشوار الفريق في مونديال الأندية.‏

وكان موسيماني قد عقد محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي على ملعب الجامعة، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي خضع لها اللاعبون في المران.

يذكر أن الأهلي يلتقي الدحيل القطري الخميس المقبل في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية، ‏المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طائرة خاصة تنقل بعثة الأهلي إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية

موسيماني يدرس الدحيل القطري بالفيديو

برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الأهلي يخوض مرانه الأول بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل بمونديال العالم

تعرف على موعد أول محاضرة فنية من موسيماني لـ لاعبي الأهلي بالدوحة

شاهد.. تدريبات الأهلي بالدوحة استعدادا لمواجهة الدحيل القطري

ترشيحاتنا

الصناعات الهندسية تحذر المواطنين من مراكز الخدمة الوهمية لإصلاح الأجهزة المنزلية

بينهم 3 حالات خطرة.. إصابة 5 وتهشم 3 سيارات في سقوط شجرة ضخمة بالمهندسين.. صور

إعارة ثنائي الأهلي إلى الإسماعيلي والمقاصة

15 دعاء بين الأذان والإقامة للرزق في صلاة العشاء.. رددها ليرزقك الله بغير حساب

تعيين 2500 .. بنك مصر يكشف معايير اختيار الموظفين الجدد.. فيديو

غدا.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة