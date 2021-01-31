انبهر بالحضارة المصرية.. رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي فى جولة بالمتحف المصرى الكبير

استقبل اليوم المتحف المصري الكبير، موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والوفد المرافق له، خلال زيارتهم الحالية لمصر.





و اصطحب الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الوفد في جولة تضمنت زيارة مركز ترميم الآثار والمعامل المختلفة به، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثاني وعامود الملك مرنبتاح وتمثالين ملكيين من العصر البطلمي بإلاضافة إلى الدرج العظيم وما به من آثار ضخمة.



