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ديني

الأوقاف تنظم الدورة التثقيفية رقم 50 في المواطنة والتوعية السكانية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:12 م
الأوقاف تنظم الدورة
الأوقاف تنظم الدورة التثقيفية رقم 50 في المواطنة والتوعية ال
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محمود ضاحي
اعتمد مختار جمعة وزير الأوقاف تنفيذ الدورة التثقيفية الخمسين في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لعدد50 إمامًا بمديرية أوقاف بني سويف وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 2021/02/3,2م وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف المهندسة إيمان فاروق علي محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. 

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل. 

فى سياق أخر..أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان بيانا ترحيبيا، أعلنت فيه وصول وفد الأئمة والواعظات المصري إلى الخرطوم اليوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ م للمشاركة في البرنامج الدعوي المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين.

وأكدت أن البرنامج الذي تنظمه وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان برعاية وإشراف وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوي، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية والذي أثمر في العام الماضي مشاركة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي انعقد في الخرطوم أكتوبر ٢٠٢٠م، وزيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر ديسمبر ٢٠٢٠م، ومشاركة كبار الدعاة في الدولتين في أعمال  الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة في الفترة من 20-31 ديسمبر 2020م التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.

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