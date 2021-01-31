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الري: وضعنا اشتراطات لاستخدام المياه غير المتجددة.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 09:11 م
المياه
المياه
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محمد القاضي
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن هناك نوعين من المياه، وهما المياه المتجددة وغير المتجددة.

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المياه المتجددة هي التي يتم استخدامها خلال فترة زمنية معينة ويتم تغييرها مثل مياه الأنهار والأمطار، أما الغير متجددة فهي عبارة عن كمية مياه متواجدة في منطقة معينة منذ آلاف السنين ، وليس لها مصدر تغذية مستمر، مثل المياه الجوفية، معقبا: "نستخدمها بدرجة عالية من الترشيد والحكمة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إلي أن هناك دراسة للحفاظ على المياه غير المتجددة وتحقيق أقصى استفادة منها وتحسين السحب الآمن لها، موضحا أنه تم عمل المرحلة الأولى للدراسة لضمان استخدام المياه لأطول فترة ممكنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، أنه تم وضع اشتراطات محددة لاستخدام المياه الجوفية، وفي حالة عدم الالتزام بتلك الشروط سوف يتم إيقاف استخدامها والاستفادة منها، متابعا: "أي تأثير سوف يأثر علي كمية المياه بالسلب سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية،".

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