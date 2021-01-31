رئيس اللجنة الطبية يكشف أخطر 4 إصابات في المونديال

كشف محمود العدل عضو مجلس ادارة اتحاد اليد ورئيس اللحنة الطبية في الاتحاد، والذي قام بدور كبير في المونديال، عن أخطر اصابات الملاعب التي وقعت خلال البطولة.





وأوضح ان من اخطر الاصابات التي وقعت هي اصابة لاعب منتخب المانيا توبياس ريتشمان بتمزق فى رباط الركبة الخارجى وتم عمل اشعة رنين مغناطيسي ولم يكمل البطولة، أما الاصابة الثانية تعرض لها الحكم البرتغالى ريكاردو بتمزق شديد بعضلة السمانة وتم عمل رنين مغناطيسي ولم يكمل المباريات وتم استبداله فى الملعب وعاد لبلده .





وأشار إلى أن الثالثة كانت من نصيب حارس مرمى فرنسا ويسلى باردين والذي أصيب بتمزق جزئى بالرباط الصليبى الامامى والرباط الداخلى وعادلبلاده.، اما الرابعة والاخيرة كانت للاعب من الكونغو واسمه اورلين واصيب بتمزق كامل فى وتر اكيليس وتم عمل رنين مغناطيس ووضعت رجله فى جبيرة لحين عمل جراحة عاجلة فى بلاده.





واشار الدكتور محمود العدل انه بخلاف هذه الاصابات التي تعتبر خطيرة مجموعة اخري من اصابات الملاعب غير خطيرة وقعت كثيرا مثل : اصطدام الكرة بالراس لحراس المرمى واللاعبين.. التواءات بمفصل الكاحل .. تمزقات بالعضلات وخصوصا العضلة الخلفية للفخذ والضامة.. كدمات بالاصابع وتمزقات بأربطة الاصابع .. كدمات بالرأس نتيجة تصادم رأس اللاعب برأس المنافس .. نزيف بالانف نتيجة التصادم .. كدمات بالعضلات مثل عضلات الضهر والفخذوعضلاتا الكتف.







