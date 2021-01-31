مطالبا بمنع كلمة "حسم".. سعد الهلالي: المرأة متساوية مع زوجها في الحقوق والواجبات

أوضح الدكتور سعد الدين الهلالى ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المرأة متساوية مع زوجها فى الحقوق والواجبات ولا يحق أن يتخذ أى منهما فتوى يستعلى بها على الآخر.





وطالب الهلالي خلال لقائه على التلفزيون المصري، بمنع كتابة كلمة "حسم" فى الأخبار المنقولة عن بعض المشايخ في الصحافة الخاصة، تعليقًا على بعض الأمور فى الدين، مطالبًا رؤساء التحرير بتعليم المحررين أن كلمة "حسم"، لا يملكها إلا مجلس النواب والحكومة.





وأضاف: جهات الإفتاء بلا استثناء لا تحسم وإنما تبين رأيا يقنعها وعليها أن تذكر الآراء الأخرى .. جميع رجال الفتوى وجهات الفتوى تحسم على نفسها وليس على الشعب".





وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إنه منذ القتال الذى وقع بين الإمام علي بن طالب مع الخوارج وتستند الجماعات الإرهابية الى خطاب دينى مكرر ويجددون بصفة مستمرة، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية يعملون الآن على نشر فكرهم المغلوط الذى يتلاعب بآيات القرآن الكريم، من أجل غسل أدمغة الشباب والنشء، قائم على الرؤية الشخصية التى تحمى فكرة شخصية ، وتابع: "عبدوا أمير الجماعة ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى".





وذكر "الهلالى" خلال اتصال هاتفي سابق ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرهابيين يروجون الآن إلى بعض الأفكار الإجرامية تحت عنوان "لماذا يقاتلوننا"، وسردوا بعض الأمور التى تدل على أنهم تجار دين، وتابع: "وأنا أريد أن أقول لماذا نقاتلهم، ..نحن نقاتلهم لأنهم احتكروا الدين لأنفسهم وليس لله سبحانه وتعالى، وعليه فإن الله أمرنا أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سبحانه وتعالى، .. الله يأمر كل إنسان أن يدافع عن نفسه".





وأكد "الهلالى"، أنهم يستخدمون آيات القرآن زورًا وبهتانًا، وعليه فالدولة تحارب الإرهاب، لأنهم منعونا من إقامة سنة الله الكونية، وهى تعمير الأرض ، بالإضافة إلى أنهم منعوا حق الآخرين فى فقه الدين.



