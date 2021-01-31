سفيرنا في إثيوبيا: حقوق مصر خطوط حمراء ومطالبنا واضحة بعدم ملء سد النهضة

قال السفير أسامة عبد الخالق ، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوب مصر الدائم في الاتحاد الأفريقي ، إن ملف سد النهضة دليل على الاهتمام المصري من الرئيس السيسي في القضايا الأفريقية ، ويحرص على التنسيق ودعم المنظمة القارية الأُم ، والتأكيد على الاستقرار ، فالإستقرار هو أساس التنمية .

وأضاف " أسامة عبد الخالق " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ، أنه لابد من العمل على تطوير البنية التحتية في أفريقيا ، وتطوير التكامل مع المنظمات القارية ، والتغلب على كافة العقوبات والتحديات التي تواجه مصر ودول أفريقيا بصفة عامة .

وتابع سفير مصر لدى إثيوبيا ، أن مصر لها دور رئيسي في الإتحاد الأفريقي ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يشدد على تحمل المسئولية ، وإعادة التواصل مع الدول النشطة في الدوائر الأفريقية ، مؤكدًا أن هذا الدور انعكس بنتائج مذهلة على مصر في عام 2019 .

وأشار " عبد الخالق " ، إلى تكريم الرئيس السيسي منذ إسبوعين على دوره الرئيس في إطلاق المنطقة الحرة القارية ، مضيفًا أن هناك تقدير من الأفارقة للدور الذي تقوم به مصر ، معقبًا: " حقوق مصر خطوط حمراء ومطالبنا واضحة في عدم ملئ سد النهضة " .