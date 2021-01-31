حقيقة استخدام دواء الأوزون في علاج كورونا.. مستشار رئاسة الجمهورية يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الصحية، إن أعداد الحالات التي تذهب إلى المستشفيات تعكس مجموع الحالات المتواجدة في البلاد، معقبا: نتمنى أن نصل إلى صفر وفيات ولكن عدد الحالات المتوفاة حاليا هي نتيجة الاستهتار الذي حدث خلال الأسابيع الماضية.





أضاف "تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن عدد الوفيات يجب أن تكون نتيجة عن كل العدد الذي أصيب بكورونا، وفيما يخص علاج الأوزون، أوضح أنهم سيقومون بإجراء التجارب الإكلينيكية على دواء الأوزون ومن بعدها نقرر استخدامه من عدمه.





وأكمل: أن هناك لقاحات في الساحة العالمية حتى الآن، وكل نوع من اللقاح تم إنتاجه بطريقة مختلفة، موضحا أن اللقاحات التي تستخدمها مصر يجب أن تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة وإجرى عليها كافة التجارب.



واسترسل: كافة اللقاحات حصلت على موافقات مؤقتة حتى الآن، وهذا نتيجة الوضع الحالي للوباء والجائحة، مشددا على أن معظم اللقاحات تتكون من جرعتين يفصل بينهما 21 يوم.



