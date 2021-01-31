ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة استخدام دواء الأوزون في علاج كورونا.. مستشار رئاسة الجمهورية يوضح

الأحد 31/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئاسة الجمهورية للشئون الصحية، إن أعداد الحالات التي تذهب إلى المستشفيات تعكس مجموع الحالات المتواجدة في البلاد، معقبا: نتمنى أن نصل إلى صفر وفيات ولكن عدد الحالات المتوفاة حاليا هي نتيجة الاستهتار الذي حدث خلال الأسابيع الماضية.


أضاف "تاج الدين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن عدد الوفيات يجب أن تكون نتيجة عن كل العدد الذي أصيب بكورونا، وفيما يخص علاج الأوزون، أوضح أنهم سيقومون بإجراء التجارب الإكلينيكية على دواء الأوزون ومن بعدها نقرر استخدامه من عدمه.


وأكمل: أن هناك لقاحات في الساحة العالمية حتى الآن، وكل نوع من اللقاح تم إنتاجه بطريقة مختلفة، موضحا أن اللقاحات التي تستخدمها مصر يجب أن تكون معتمدة من قبل منظمة الصحة وإجرى عليها كافة التجارب.

واسترسل: كافة اللقاحات حصلت على موافقات مؤقتة حتى الآن، وهذا نتيجة الوضع الحالي للوباء والجائحة، مشددا على أن معظم اللقاحات تتكون من جرعتين يفصل بينهما 21 يوم.

 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للشئون الصحية يزف بشرى سارة لـ علاج كورونا.. فيديو

الساعات لسه مخلصتش.. مستشار الرئيس: ظهور علاج كورونا بداية العام.. فيديو

هل فيروس كورونا الموجود في مصر مختلف عن العالم؟ .. مستشار الرئيس يجيب

مكافحة كورونا في الكويت قصة نجاح.. علاج فعال ببلازما المتعافين

الإصابات تتزايد.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يوجه نصائح للمواطنين لمواجهة كورونا.. فيديو

برلماني: اللقاح الصيني الذي استوردته مصر لعلاج كورونا أثبت فعاليته في قهر الفيروس

ترشيحاتنا

رغم الخسارة.. مدير مونديال اليد 2021: منتخب مصر من أحسن 3 فرق في العالم

ليلة توهج الفرعون الذهبي.. محمد صلاح يسجل هدفين ويقود ليفربول للفوز على وست هام بثلاثية في البريميرليج

السعودية تحذر من خطر موجة كورونا الثانية وإعادة فرض إجراءات مشددة

إصابة نائب رئيس الأهلي بـ كورونا

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه أمام وست هام.. ومغردون: ملك البريميرليج عاد يا سادة

طريقة عمل مخلل القرنبيط.. 4 وصفات مختلفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة