نشأت الديهي: موقف مصر من أزمة سد النهضة ثابت ومحمي بقوة الدولة والقانون

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، واصفًا إياه بجوكر الاتحاد الإفريقي والعقل المدبر له، لافتًا إلى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية الرئيس تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الأفريقية، في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الأفريقية السنوية المقبلة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن اللقاء تناول مناقشة الوضع في منطقة القرن الإفريقي المقلق للقارة الإفريقية بأكملها، إلى جانب الملف الليبي، منوهًا بأن اللقاء استعرض ما تم فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي.

وتابع، أن جنوب إفريقيا فشلت كرئيس للاتحاد الإفريقي في إدارة مفاوضات سد النهضة أو محاولة حلحلة الأزمة والوصول لاتفاق على مدار 7 شهور ، منوهًا بأن الرئيس أكد مجددا على ثوابت الموقف المصري بحتمية بلورة اتفاق قانون شامل وملزم لجميع الأطراف، مع رفض مصر القطعي والبات والنهائي المحمي بقوة القانون وقوة الدولة المصرية أي إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل.





واضاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما بالتعاون مع شركة "جريفولز" الإسبانية.

وأوضح "الديهي"، أن الرئيس السيسي، يضع نصب عينيه أن يكون لدى مصر شبكة لنقل وتصنيع البلازما؛ لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المشتقات، متابعًا: "عيب على مصر دولة الـ 100 مليون 60% منها شباب أن تستورد البلازما ومشتقاتها من ألمانيا والدول الأوروبية، ومن تبرعات الأوروبيين".

وأكد، أن صناعة البلازما ليست صناعة طبية وإنما صناعة استراتيجية وأمن قومي مصري، منوهًا بأن لدينا إمكانيات بشرية هائلة يمكن من خلال تبرعاتها تصنيع بلازما الدم في مصر والاعتماد على أنفسنا، معقبًا: "تصنيع البلازما يساهم في خفض أسعارها، مع نقل خبرات التصنيع داخل مصر، وتوفير فرص عمل، فضلًا عن إمكانية تصدير البلازما للخارج".

وأكد، أن المشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما ينقل مصر نقلة تاريخية، موضحًا أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، شعاره المشروعات القومية.







