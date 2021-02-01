ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 141 ألف جنيه بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لإستيلائه على مبلغ "141,614 جنيه" من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.



