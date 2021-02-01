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حوادث

ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 141 ألف جنيه بالجيزة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:02 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة لإستيلائه على مبلغ "141,614 جنيه" من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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