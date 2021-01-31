اغتيال معنوي.. الديهي يعلق على تناول الإعلام لموضوع الطبيب المتحرش وعنتيلة المحلة

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، حديث ممثل بأحد البرامج التلفزيونية عن تحرش طبيب الأسنان المتهم بالتحرش به، معقبًا: "عيب راجل يتكلم عن تعرضه للتحرش فيه أمهات وفي بنات أمام التليفزيون، في حياء وخجل وآدب وليس كل ما يعرف يقال أمام الإعلام فلكل مقامًا مقال".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه على كل إعلامي أن يتخيل أنه يكتب عن أحد افراد أسرته قبل التشهير به، مشددًا على أنه لا يحق للإعلام أن يتحول لوسيلة محاكمة أو ساحة قضاء، فهذا يدمر بيوت.





ونوه إلى أن هناك اغتيال معنوي حدث لفتاة المحلة التي وصفها الإعلام بأنها عنتيلة الغربية واتضح أنها بريئة، متسائلًا: "لو طبيب الأسنان طلع برئ مين هيرجع له كرامته اللي اتهانت؟".





وتابع، أن المجتمع ليس غابة وبه مؤسسات تُدير وتتحرى، والإعلام يوجه وينير الطريق، والحرية لا تعني الاغتيال، فدور الإعلام أرقي وأفضل وأهم من ذلك بكثير، فلدينا تحديات كبرى وهناك مرتزقة يشنوا هجوم على مصر، وهناك أزمة كورونا، وأزمة سد النهضة، وتحديات اقتصادية ونتحدث عن عنتيلة المحلة وعن الطبيب المتحرش، معقبًا: "المجتمع لا يستحق منا هذا".





وأكد، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيصدر قرارات حاسمة ومؤلمة لمن يمس أمن المجتمع، فهناك خط فاصل بين الحرية والمسئولية.





على جانب أخر قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة مصر في إدارة اقتصادها أثناء أزمة كورونا، وفي التعامل مع تداعيات فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي.





وأضاف "الديهي"، أن التقرير أشاد بمشروع تكافل وكرامة، ومبادرات دعم قطاع السياحة، وتقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة، وأكد التقرير أن مصر من الدول القليلة التي استطاعت أن تتعافي وتتعامل مع خلال بنية اقتصادية قادرة على مجابهة أزمة كورونا.





وتابع، أن مصر استطاعت إدارة أزمة كورونا بكفاءة ونجاح بإشادة المؤسسات الدولية، معقبًا: "أخدنا امتياز".