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حوادث

ضبط 4 أطنان جبن مجهولة المصدر داخل معمل ألبان في البحيرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:00 ص
جبن مجهولة المصدر
جبن مجهولة المصدر
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 أطنان "جبن موتزاريلا" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك معمل لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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