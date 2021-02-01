ضبط 4 أطنان جبن مجهولة المصدر داخل معمل ألبان في البحيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 أطنان "جبن موتزاريلا" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك معمل لمنتجات الألبان "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.



