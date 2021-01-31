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الديهي عن تخصيص قطر أموالا لحماس عبر البنوك الإسرائيلية: سلملي على التطبيع

الأحد 31/يناير/2021 - 09:26 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أمير قطر خصص 360 مليون دولار لحركة حماس عبر البنوك الإسرائيلية.

وعلق "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN" اليوم، الأحد، قائلًا "سلملي على الكفاح والنضال والتطبيع مع إسرائيل".

وأضاف "الديهي"، "ربما تكون هذه الدفعة المالية من قطر لحماس؛ لمحاولة رفع أسهم حماس قبل الانتخابات العامة في فلسطين المقررة في شهر مايو المقبل". 

فيما قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى القضائية المقامة من عمرو واكد، والتي تطالب بإلزام وزارة الخارجية عبر القنصلية المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، بتجديد جواز السفر الخاص به.

وأضاف "الديهي"، "للوقاحة أشكال عديدة، عمرو واكد الذي يهاجم مصر يطالب بتجديد جواز سفره، واحد عديم الدم والتربية".

ووجه حديثه لـ عمرو واكد، "لو عايز تجدد جواز سفرك اتفضل تعالى جدده".

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