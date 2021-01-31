ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامح عبد العزيز من "تماسيح النيل" يبدأ "حرب أهلية"

الأحد 31/يناير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
عاد المخرج سامح عبد العزيز إلى القاهرة عقب انتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" بأسوان، ومن المنتظر أن يستكمل باقي أيام تصوير الفيلم بالقاهرة.

الفيلم من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.

ومع الانتهاء من تصوير الفيلم بدأ سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا  ومن انتاج العدل جروب لعرضه موسم رمضان ٢٠٢١.

المسلسل تأليف أحمد عادل، ويعد المسلسل ثاني تعاون بينهما في الدراما بعد مسلسل خيانة عهد الذي تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاح كبير بين الجمهور العربي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سامح عبد العزيز يستعد لبدء تصوير مطبعة - هرم الأسبوع المقبل

من كواليس فيلم تماسيح النيل.. سامية الطرابلسي توجه رساله للمخرج سامح عبد العزيز وهنادي مهنى

سوزان نجم الدين تفاضل بين عدة أعمال وتقرر مشاركتها الرمضانية قريبا

حمدي الميرغني يعود بـ "تماسيح النيل" من الأقصر وأسوان للقاهرة

سامية الطرابلسى تستمتع بالنيل الساحر في أسوان .. شاهد

حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد شقيقة زوجته

ترشيحاتنا

طبيب أمراض صدرية: غسيل الفاكهة جيدا يقضي على فيروس نيباه ..فيديو

محمد صلاح: تقنية الفيديو تقتل متعة كرة القدم.. ويجب أن أشكر شاكيري

تأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي

الجماهير تعلن غضبها من صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها