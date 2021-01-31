سامح عبد العزيز من "تماسيح النيل" يبدأ "حرب أهلية"

عاد المخرج سامح عبد العزيز إلى القاهرة عقب انتهاء تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" بأسوان، ومن المنتظر أن يستكمل باقي أيام تصوير الفيلم بالقاهرة.





الفيلم من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.



ومع الانتهاء من تصوير الفيلم بدأ سامح عبد العزيز تصوير مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا ومن انتاج العدل جروب لعرضه موسم رمضان ٢٠٢١.





المسلسل تأليف أحمد عادل، ويعد المسلسل ثاني تعاون بينهما في الدراما بعد مسلسل خيانة عهد الذي تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاح كبير بين الجمهور العربي