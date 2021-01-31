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أخبار العالم

وداعا أيها النبيل الوفي.. قائد الطائرة الخاصة لـ الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود يروي لـ صدى البلد مواقف جمعته بالراحل

الأحد 31/يناير/2021 - 09:48 م
لأمير تركي بن ناصر
لأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز
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مـيــــس رضـــا

صدمني خبر وفاته .. بكلمات مؤثرة يملؤها بالغ الحزن والأسي نعى الطيار المدني السعودي الكابتن عبدالله صالح الغامدي سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس، السبت، تاركًا إرث كبير من  السيرة العطرة والتاريخ الإنساني المشرف،  فكانت تجمعه علاقة أخوة وصداقة وود دامت عقود طويلة - بحسب الغامدي.  

 

وروي "الغامدي"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، مواقف من حياة الراحل كشفت عن دماثة خلقه وحسن معاملته وسيرته التي لا تكفيها قصائد في وصفها، قائلًا: " عرفته قائدًا عظيمًا في عمله ومثالًا فى خلقه وأخلاقه فكان الأمير تركي قائدى فى العمل كان برتبة لواء وكنت آنذاك برتبة رائد، وهنا استذكر السبب الذي كان وراء معرفته بي وهو رقمي العسكري المميز،

 

وأضاف: قادني حظي الوفير أن أكون قائد الطائرة الخاصة به في معظم جولاته الخارجية، التي كان يوجد على متنها وحده أو برفقه عائلته خارج المملكة العربية السعودية.

 

موقف لا يغيب عن الذاكرة لإنسانية الراحل

 

وروي "الكابتن طيار الغامدي"، موقفًا إنسانيًا بمعني الكلمة ودلالاتها لا يغادر ذاكرته أبدًا خلال رحلة جمعته بسمو الأمير الراحل منذ سنوات وكانا على متن رحلة قادمة من العاصمة السعودية الرياض وكانت متجهة إلى جدة، وإذا بالإجواء ضبابية للغاية تشبه الجدار صعب اختراقها وتجاوزها، ولصعوبة الأجواء ابلغت المضيف بأن يبلغ سمو الأمير بأن هناك ضرورة ملحة بالعودة إلى العاصمة حيث المغادرة، فجاء الأمير الراحل و جلس على كرسي المهندس الجوي متفقدًا الأجواء وكان تغمر عينيه نظرة الأبوة الحانية وقال لي  " افعل ماتراه مناسبا يا ابني   انا تحت امرك وبالفعل عدنا إلى جدة من أجل سلامة الجميع".

 

 

واختتم "الغامدي"، نعزي أنفسنا والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين في رحيل الأب والأخ والصديق الوفي .. وداعًا أيها النبيل .. أدعو الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة".

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