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ديني

انطلاق مسابقة شباب علماء الأوقاف بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية

الأحد 31/يناير/2021 - 09:26 م
انطلاق مسابقة شباب
انطلاق مسابقة شباب علماء الأوقاف
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محمود ضاحي
انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مسابقة شباب علماء الأوقاف بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال فعاليات المسابقة أشاد الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه شباب أئمة وزارة الأوقاف أثناء الاختبارات .

واكدً أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين ، وأن كلية الدراسات الإسلامية والعربية تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لمسابقة شباب علماء الأوقاف (128) إمامًا، على مدار خمسة أيام بدءًا من اليوم الأحد 31 /1 /2021 وحتى يوم الخميس 4/ 1/ 2021م.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تكليف المهندسة إيمان فاروق علي محمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية. 

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل. 

فى سياق أخر ..أصدرت وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة بيانا ترحيبيا، أعلنت فيه عن وصول وفد الأئمة والواعظات المصري إلى الخرطوم اليوم الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ م للمشاركة في البرنامج الدعوي المشترك بين الدعاة والداعيات السودانيين والمصريين.

وأكدت أن البرنامج الذي تنظمه وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان برعاية وإشراف السيد وزير الشئون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد، يهدف إلى تعميق العلاقات بين البلدين في المجال الدعوي، وتعزيز التعارف والتواصل وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين وزارة الشئون الدينية والأوقاف ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية والذي أثمر في العام الماضي مشاركة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر الدولي حول الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر الذي انعقد في الخرطوم أكتوبر ٢٠٢٠م، وزيارة وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد إلى مصر ديسمبر ٢٠٢٠م، ومشاركة كبار الدعاة في الدولتين في أعمال  الدورة التدريبية المتقدمة بالقاهرة في الفترة من 20-31 ديسمبر 2020م التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية.
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