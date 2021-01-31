ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يقلص زيارته إلى الإمارات إلى 3 ساعات يلتقي خلالها بن زايد

الأحد 31/يناير/2021 - 09:26 م
نتنياهو يقلص زيارته
نتنياهو يقلص زيارته إلى الإمارات إلى 3 ساعات
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري زيارة مختصرة إلى الإمارات في فبراير المقبل، يلتقي خلالها الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو سيقلص زيارته إلى أبو ظبي لتكون نحو 3 ساعات فقط، بدلا من 3 أيام، كما ألغى زيارة كانت مقررة إلى دبي والبحرين، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي أول زيارة إلى الإمارات في 9 فبراير المقبل، بحسب التقارير، وتستمر 3 ساعات فقط وفقا للأنباء الجديدة.

يأتي ذلك بعد افتتاح إسرائيل سفارة لها بشكل رسمي في عاصمة الإمارات أبو ظبي، في إطار تطبيق معاهدة السلام التاريخية بين البلدين التي وقعت في سبتمبر الماضي بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

50 ألف جرعة توزع قريبا.. القصة الكاملة لـ لقاح أسترازينيكا من التجارب لأيادي المصريين

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بـ جمبسوت جلد.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة