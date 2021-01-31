نحن لا نبيع الوهم للشعب.. وزير النقل يتحدث عن تطوير قطاع النقل

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن ردة فعل مجلس النواب بعد تحدثه عن مشروعات النقل اليوم، الأحد، كانت إيجابيًا للغاية، معلقًا "هذا كرم وتوفيق من الله، والنواب قادرون على فهم ما يدور في الواقع، وقادرون على فهم إذا كان اللي قدامهم صادق في كلامه أم لا".





وأضاف " الوزير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، "اليوم استعير جملة من جمل الرئيس عبدالفتاح السيسي يقولها دائمًا عند افتتاح أي مشروع، وهي "نحن لا نبيع الوهم للشعب".





وأكد وزير النقل، أنهم يعملون وفقًا لخطة حقيقية تقوم على إمكانيات متواجدة بالفعل سواء مادية أو بشرية أو معدات بواسطة شركات مصرية وطنية متواجدة في كل المشروعات.





وأشار إلى أن وزارة النقل تشرف وتتابع الأعمال لحظة بلحظة، موضحًا "إحنا مبنسبش حاجة للظروف، والرئيس يتابع كافة المشروعات يوميا وخطوة بخطوة".





وألمح إلى أن الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء يتابعان الواقع لحظة بلحظة، ويقومان بحل المشكلات التي تواجهنا، مختتمًا "تحت رجلين مصر، وتحت رجلين كل المصريين، وهنشتغل وننتج على طول".