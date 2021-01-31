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أخبار البلد

مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات المستحقة والمستثناة من لقاح استرازينيكا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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محمد غالي

تسلمت مصر اليوم 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المصنعة في الهند، ولا يعلم أحد مدى فعالية اللقاحات على السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

ويقول الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر  بشكل  تدريجي .


وأضاف عوض تاج الدين:"  اللقاحات التي وصلت مصر اليوم 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا ".


 وتابع عوض تاج الدين:"  اللقاحات التي سوف نحصل عليها من لقاح استرازينيكا مصنعة في الهند ".


 وأكمل عوض تاج الدين :" السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها  بشكل طاريء ".


 وتابع:"  الأولوية الحالية للأطقم الطبية وكبار السن  وأصحاب الأمراض المزمنة فى الحصول على اللقاح".


واضاف:"  لا يعلم أحد مدى فعالية اللقاحات على السلالات الجديدة من فيروس كورونا"، مضيفا:" الدولة المصرية تسعى لتنويع مصادر اللقاح  ولا نعتمد على جهة واحدة ".


 وأكمل عوض تاج الدين :" مصانع الأدوية عملت على تغطية احتياجاتنا من ادوية بروتوكول علاج فيروس كورونا ولدينا احتياطي استراتيجي من الاجهزة والمعدات ".

 

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