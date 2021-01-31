رئيس جامعة حلوان: تعقيم شامل استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. وعيادات لفحص أي طالب تظهر عليه أعراض كورونا داخل اللجان

وأوضح أن الجامعة حددت ضوابط لقبول الأعذار الطبية وسيتم النظر والكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل .





كما أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد جهزت العديد من العيادات لفحص اى طالب تظهر عليه أعراض كورونا خلال الامتحانات ، حيث اوضح انه فى حال ظهور طالب بارتفاع درجات الحرارة او اى من الاعراض داخل الامتحان فهناك عربات إسعاف مجهزة أمام اللجان لنقل الطالب للعيادات لفحصه فورا حفاظا على سلامته و سلامة زملائه .





و كانت أعلنت جامعة حلوان إرشادات التعامل فى حالة الاشتباه بإصابة أى فرد من الجامعة بفيروس كورونا سواء كان طالبا أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة.





وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أى من أحد، عليه عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.









وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

0114 5632478

0106 5738847



