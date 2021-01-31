رئيس جامعة حلوان: تعقيم شامل استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. وعيادات لفحص أي طالب تظهر عليه أعراض كورونا داخل اللجان

رئيس جامعة حلوان:
- حملات تعقيم شاملة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول
- قبول العذر الطبي لأى طالب عن الامتحانات بسبب كورونا
- عيادات لفحص أى طالب تظهر عليه أعراض كورونا خلال الامتحانات
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات عن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية إجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بإعداد الجداول وإعلانها للطلاب استعدادا لإقامة الامتحانات وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا.
أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، أن الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب حيث يتم تعقيم كافة اللجان و مبانى الامتحانات للاستعداد لاستقبال الطلاب ، كما أنه سيتم خلال الامتحانات تعقيم اللجان يوميا.
وأضاف أنه يحظر على الطلاب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات، كما أنه سيتم قياس درجات حرارة الطلاب اثناء الدخول للجامعة و داخل اللجان للاطمئنان على سلامتهم.
وأشار إلى أنه تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان و الحرص على التباعد بين الطلاب للحفاظ على المسافة الآمنة ، مشيرا إلى أنه يحذر على الطلاب التجمعات سواء قبل الامتحان او بعده حرصا على سلامتهم.
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وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لـ "صدى البلد"، إنه فى حال تقديم أى طالب عذر عن الامتحانات بسبب إصابته بكورونا أو أى عذر طبي، سيتم قبول العذر على الفور، ولن يحسب العذر رسوبا ولن يتم خصم درجات منه وسيحتفظ بتقديره ودرجاته .
وأوضح أن الجامعة حددت ضوابط لقبول الأعذار الطبية وسيتم النظر والكشف على كل طالب يتقدم بعذر للتأكد من صحة العذر المرسل .
كما أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قد جهزت العديد من العيادات لفحص اى طالب تظهر عليه أعراض كورونا خلال الامتحانات ، حيث اوضح انه فى حال ظهور طالب بارتفاع درجات الحرارة او اى من الاعراض داخل الامتحان فهناك عربات إسعاف مجهزة أمام اللجان لنقل الطالب للعيادات لفحصه فورا حفاظا على سلامته و سلامة زملائه .
و كانت أعلنت جامعة حلوان إرشادات التعامل فى حالة الاشتباه بإصابة أى فرد من الجامعة بفيروس كورونا سواء كان طالبا أو أحد أعضاء هيئة التدريس أو العاملين في الجامعة.
وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أى من أحد، عليه عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.
وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:
0114 5632478
0106 5738847
ونوهت الجامعة أن هذه الخدمة تعمل على مدار ال24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الارقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه والتي سيقوم المريض بإرسالها كذلك عن طريق تطبيق واتس آب.
كما يقوم الطبيب المنسق بعد اكتمال الفحوصات الأساسية المطلوبة بترتيب عرض الحالة على اللجنة العلمية المشكلة برئاسة عميد كلية طب حلوان وعضوية رؤساء الأقسام المعنية بالكلية، حيث تقوم اللجنة بمناظرة الفحوصات المعملية والأشعات المعروضة، واتخاذ قرار بشأن احتياج المريض لدخول مستشفى العزل أو ملازمة العزل الذاتي المنزلي.
أما عن الحالات التي يقرر لها دخول المستشفي يتولى المدير التنفيذي للمستشفيات بتنسيق الدخول بمستشفى العزل الجامعي طبقًا للأسرة المتاحة والأولويات الموضوعة للدخول من قبل اللجنة العلمية، وبالنسبة للحالات التي يقرر لها العزل المنزلي، يتم إحالتها للمتابعة التليفونية مع أحد أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المعنية لتقرير بروتوكول علاج العزل المنزلي المناسب للمريض وكذلك تعليمات واحترازات العزل، ولضمان المتابعة المستمرة للمصاب حتى التعافي.