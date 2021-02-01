فاكهة مهملة.. بذور تحمى عظامك وتحارب الفيروسات

هناك فوائد صحية عديدة لتناول بذور الرمان يوميا، خصوصا وأنه غني بمضادات الأكسدة، ونقدم إليك 6 طرق مفيدة يمكن أن يؤثر فيها الرمان على جسمك وصحتك العامة.إليك أبرز فوائد تناولها وفقا لموقع برايت سايد
2. يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع
1. يمنع الفيروسات والإنفلونزا الموسميةالرمان مصدر كبير لفيتامين سي ، أثبت أنه يحمي بشكل كبير من الأنفلونزا الشائعة.
2. يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع
الخصائص المضادة للأكسدة من عصير الرمان تساعد فى الحد من ارتفاع ضغط الدم بنجاح لغنماه بالبوتاسيوم . يحتوي 100 جرام من الرمان على 236 جرامًا من البوتاسيوم ، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة عظامنا ووظيفة القلب.
3. يمكن أن يحسن مشاكل الهضمهل تعانى من مشاكل المعدة التي تؤدي إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن بسبب تراكم البكتيريا داخل المعدة مما يؤدي إلى التهاب شديد. أحد الحلول التي وجدت العديد من الدراسات أنها مفيدة ، هو استهلاك الرمان. يبدو أن مستخلص الفاكهة مدافع جيد ومهاجم ضد تلك البكتيريا التي تسبب كل الألم.
4. محاربة مرض الزهايمركانت هذه نتيجة دراسات الدكتور هارتمان ، حيث أعطى حبوب الرمان للمرضى الذين كانوا على وشك إجراء جراحة في القلب، أعطيت الحبة الأولى قبل الجراحة بأسبوع والثانية بعد 6 أسابيع. لاحظ المرضى أن ذاكرتهم كانت سليمة بنسبة 100٪ بل وحتى أفضل من ذي قبل. من ناحية أخرى ، عانى المرضى الذين لم يحصلوا على الحبوب من فقدان الذاكرة المتوقع بعد الجراحة.
5. محاربة مرض السكريلقد وجد أن مستويات السكر المرتفعة المرتبطة بمرض السكري يمكن التحكم فيها ببساطة عن طريق تناول ثمرة الرمان يوميًا. هذه الفاكهة يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي هو السبب الرئيسي لمرض السكري. كما أنها تقلل من النوع السيئ من الكوليسترول ، مما يساعد في الحفاظ على مستوى سكر منخفض نسبيًا في الدم.
6. يحسن صحة العظام
زيت بذور الرمان يمكن أن يخفف آلام المفاصل كيف يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة أن تحارب التهاب المفاصل بنجاح. ليس ذلك فحسب ، بل يمكن لأي شخص استخدامه لزيادة قوة عظامهم ووظائفها.