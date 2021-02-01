ضبط 15.6 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيًا داخل صيدلية في المنيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15667 عبوة أدوية "خاصة بعلاج الأمراض المزمنة" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ، وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة المنيا.



