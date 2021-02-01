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حوادث

ضبط 15.6 ألف عبوة أدوية مهربة جمركيًا داخل صيدلية في المنيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:01 ص
أدوية مهربة جمركيًا
أدوية مهربة جمركيًا
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 15667 عبوة أدوية "خاصة بعلاج الأمراض المزمنة" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق  ، وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة المنيا.

تأتي الحملات إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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