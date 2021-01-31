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توك شو

مهمة أمريكية سرية في ليبيا.. شاهد التفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 09:42 م
منظومة دفاع جوي
منظومة دفاع جوي روسي
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إبراهيم القادري
عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا عن عملية سرية امريكية في ليبيا للسبطرة على منظومة دفاع جوي روسي من طراز بانتسير إس-1 بها مزايا فنية وتعبوية فريدة تستولي عليها الولايات المتحدة في ليبيا .

واضاف التقرير ان القوات الامريكية تقوم بنقل هذه المنظومة الى قواعدها العسكرية في غرب ألمانيا وتتميز المنظومة بقدرتها على متابعة 20 هدف حتى 20 كيلو وارتفاع يصل الى 12 كيلو وتستخدم المنظومة في مواجهة الطائرات الحربية والمروحية والمسيرة .

واوضح التقرير انه تم احتجاز منظومة بانستير اس-1 في 18 مايو في قاعدة الوطية ونقلت إلى غرب طرابلس لتقع بيد"محمد بحرون"الملقب بالفار " وهو قائد أحد الفصائل المسلحة في مدينة الزاوية .

وتابع التقرير أن قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة اجبرت"بحرون "علي تسليم المنظومة لتنتقل لاحقا الى مطار الزاوية و هناك وصل فريق عسكري أمريكي على متن طائرة عسكرية ضمن "مهمة سرية" لنقل المنظومة .

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