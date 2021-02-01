القومي للبحوث الفلكية: مرور الكويكب "فيستا" بجانب القمر.. اليوم





وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيكون هناك مرورًا للكويكب "فيستا" من جانب القمر .

وأوضح ، أن هذا الكويكب يبعد 3.98 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أنه سيمر بمسافة آمنة دون التسبب في أي مشكلات ، منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين .





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وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية إلى أن هذه الظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وذلك في حال خلو السماء من الغيوم ، وفي حال وجود سحب أو غيوم يتم الاعتماد في هذه الحالة على الحساب الفلكي .





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وكان الدكتور جاد القاضي ، قد أوضح في تصريح خاص أسباب وجود بعض الهالات البيضاء والألوان حول القمر خلال الليالي القليلة الماضية .

ونوه إلى أن أسباب ظهورها حول القمر يرجع إلى وجود اختلاف وفروق في درجات الحرارة ، على الأرض والغلاف الجوي ، فهذه ليست ظاهرة فلكية ، وإنما تحدث مثل هذه الأمور لأسباب طارئة .

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية تشهدها سماء القاهرة اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021م .