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تعليم

القومي للبحوث الفلكية: مرور الكويكب "فيستا" بجانب القمر.. اليوم

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:00 ص
القمر
القمر
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احمد الشاهد
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية تشهدها سماء القاهرة اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021م . 

وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيكون هناك مرورًا للكويكب "فيستا" من جانب القمر .
  وأوضح ، أن هذا الكويكب يبعد 3.98 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أنه سيمر بمسافة آمنة دون التسبب في أي مشكلات ، منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين . 

وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية إلى أن هذه الظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وذلك في حال خلو السماء من الغيوم ، وفي حال وجود سحب أو غيوم يتم الاعتماد في هذه الحالة على الحساب الفلكي . 


وكان الدكتور جاد القاضي ، قد أوضح في تصريح خاص أسباب وجود بعض الهالات البيضاء والألوان حول القمر خلال الليالي القليلة الماضية . 
ونوه إلى أن أسباب ظهورها حول القمر يرجع إلى وجود اختلاف وفروق في درجات الحرارة ، على الأرض والغلاف الجوي ، فهذه ليست ظاهرة فلكية ، وإنما تحدث مثل هذه الأمور لأسباب طارئة .
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