القومي للبحوث الفلكية: مرور الكويكب "فيستا" بجانب القمر.. اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية تشهدها سماء القاهرة اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021م .
وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيكون هناك مرورًا للكويكب "فيستا" من جانب القمر .
وأوضح ، أن هذا الكويكب يبعد 3.98 درجة جنوبًا عن مركز القمر ، لافتًا إلى أنه سيمر بمسافة آمنة دون التسبب في أي مشكلات ، منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين .
وأشار رئيس القومي للبحوث الفلكية إلى أن هذه الظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، وذلك في حال خلو السماء من الغيوم ، وفي حال وجود سحب أو غيوم يتم الاعتماد في هذه الحالة على الحساب الفلكي .
وكان الدكتور جاد القاضي ، قد أوضح في تصريح خاص أسباب وجود بعض الهالات البيضاء والألوان حول القمر خلال الليالي القليلة الماضية .
ونوه إلى أن أسباب ظهورها حول القمر يرجع إلى وجود اختلاف وفروق في درجات الحرارة ، على الأرض والغلاف الجوي ، فهذه ليست ظاهرة فلكية ، وإنما تحدث مثل هذه الأمور لأسباب طارئة .