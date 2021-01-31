ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب السحر والشعوذة.. أم تقتل أبناءها وتحرق جثثهم بمنزلها وتنتحر فى ولاية فرجينيا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

 أقدمت أم من ولاية فرجينيا الغربية ثلاثة من أطفالها واثنين من أبناء زوجها ، قبل أن تحرقهم جميعا في منزل العائلة، بسبب قيامها باعمال سحر  كانت تنشر طقوسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.


، أطلقت  اورينا مايرز ، 25 عامًا النار على نفسها  بعد أن أحرقت منزلها  و بداخله جثث الأطفال  في 8 ديسمبر بمدينة  جرينبرير.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،  يكشف الاطلاع على حساب   ، أن الأم شاركت بنشاط و طقوس المتعلقة بالسحر و الروحانيات.


وأوضحت الصحيفة أن في  25 نوفمبر، قبل من ثلاثة أسابيع من جريمة القتل والانتحار ، نشر مايرز صورة لجرار حشرات مليئة ببقايا الموت ، والعث ، والفطر ، والصخور ، والأعشاب ، والريش ، و "الأشياء الأرضية"، في طقوس سحر غريبة.


في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان للسحر له أي علاقة بجريمة القتل  والانتحار في 8 ديسمبر ، فإن إحدى ملاحظات مايرز تشير إلى فوز "شياطينها" عليها.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جمجمة وملابس داخلية.. مقابر سوهاج مليئة بالسحر والشعوذة.. وحملات التنظيف: وجدنا أكثر من 200 عمل سحري

هل الذهاب إلى شيخ لفك السحر حرام ؟.. 15 سببا يجعلك لا تخطو إليهم خطوة

هل الحجاب لفك السحر حرام ؟.. 8 سور قرآنية تبطل العمل وتنجيك من الجن

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل

تباين الثقافات .. "العريس المربوط"!

لمياء سعيد تكتب: الغبية والدجال

ترشيحاتنا

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة على طريق المراغة - سوهاج

حقيقة ظهور فيروس نيباه في مصر وطرق المواجهة.. القومي للبحوث يرد

سارة خليفة بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه

فى لفته طيبة.. جنش يلبي طلب رئيس الزمالك

أسباب براءة حنين حسام ومودة الأدهم.. والمحكمة: لم نطمئن للتحريات

أسعار خرافية.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها