بسبب السحر والشعوذة.. أم تقتل أبناءها وتحرق جثثهم بمنزلها وتنتحر فى ولاية فرجينيا

أقدمت أم من ولاية فرجينيا الغربية ثلاثة من أطفالها واثنين من أبناء زوجها ، قبل أن تحرقهم جميعا في منزل العائلة، بسبب قيامها باعمال سحر كانت تنشر طقوسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

، أطلقت اورينا مايرز ، 25 عامًا النار على نفسها بعد أن أحرقت منزلها و بداخله جثث الأطفال في 8 ديسمبر بمدينة جرينبرير.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يكشف الاطلاع على حساب ، أن الأم شاركت بنشاط و طقوس المتعلقة بالسحر و الروحانيات.

وأوضحت الصحيفة أن في 25 نوفمبر، قبل من ثلاثة أسابيع من جريمة القتل والانتحار ، نشر مايرز صورة لجرار حشرات مليئة ببقايا الموت ، والعث ، والفطر ، والصخور ، والأعشاب ، والريش ، و "الأشياء الأرضية"، في طقوس سحر غريبة.

في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان للسحر له أي علاقة بجريمة القتل والانتحار في 8 ديسمبر ، فإن إحدى ملاحظات مايرز تشير إلى فوز "شياطينها" عليها.