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فيروس جديد يهدد العالم.. أستاذ فيروسات: نيباه من أقوى 10 فيروسات في العالم.. تفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 09:41 م
انتقال الفيروس من
انتقال الفيروس من خلال الخفافيش
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ندى رأفت

قال الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إن بداية ظهور فيروس نيباه  ، كان في دول أسيا في الخفافيش والخنازير ، وذلك منذ عام 1999 ، حيث أدى إلى وفاة حوالي 100 شخص في ذلك الوقت في " ماليزيا " .

وأضاف " أيمن الشبيني " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ، أن انتقل بعد ذلك إلى بنجلادش ، ثم الهند ، حتى انتشر في دول أسيا ، بسبب وجود الخفافيش هناك بنسبة كبيرة ، والخنازير أيضًا ، حيث قام المسئولون في ذلك الوقت بإعدام حوالي أكثر من مليون خنزير من أجل القضاء على انتشار هذا الفيروس .

وتابع أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ، أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر من خلال أكثر من وسيلة ، إما بواسطة الفضلات ، أو من خلال الثمار ، أو بواسطة الدم ، حيث من الممكن أن تنتقل من انسان إلى إنسان في هذه الحالة بواسطة الحيوان .

وأشار " الشبيني " ، إلى أن حتى هذه اللحظة لا يوجد له علاج ، ولا لقاح ، على الرغم من أنه يعتبر من أقوي 10 فيروسات في العالم ، مشيرًا إلى أن نسبة انتشار الفيروس ، هي التي تجبر العالم والعلماء ومنظمة الصحة العالمية أن تأخذ إجراءات احترازية فور تجنب هذا الفيروس .

وأكمل ، أن معدل انتشار هذا الفيروس يحتاج إلى الاتصال المباشر ، إما أن يقوم الإنسان بتناول ثمار ملوثة بالفيروس ، أو شخص يتلامش مع شخص آخر مصاب بالفيروس ، مشيرًا إلى فترة ظهور أعراض الفيروس على الانسان تحتاج من 4 أيام إلى 14 يوم ، ومن الممكن أن تطول إلى 45 يوم ، مؤكدًا أن معدل انتشار فيروس " نيباه " محدودة

 

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