فيروس جديد يهدد العالم.. أستاذ فيروسات: نيباه من أقوى 10 فيروسات في العالم.. تفاصيل

قال الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إن بداية ظهور فيروس نيباه ، كان في دول أسيا في الخفافيش والخنازير ، وذلك منذ عام 1999 ، حيث أدى إلى وفاة حوالي 100 شخص في ذلك الوقت في " ماليزيا " .
وأضاف " أيمن الشبيني " خلال لقائه
مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ،
أن انتقل بعد ذلك إلى بنجلادش ، ثم الهند ، حتى انتشر في دول أسيا ، بسبب وجود
الخفافيش هناك بنسبة كبيرة ، والخنازير أيضًا ، حيث قام المسئولون في ذلك الوقت
بإعدام حوالي أكثر من مليون خنزير من أجل القضاء على انتشار هذا الفيروس .
وتابع أستاذ
الفيروسات والطب الحيوي ، أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر من خلال أكثر
من وسيلة ، إما بواسطة الفضلات ، أو من خلال الثمار ، أو بواسطة الدم ، حيث من
الممكن أن تنتقل من انسان إلى إنسان في هذه الحالة بواسطة الحيوان .
وأشار " الشبيني " ، إلى أن حتى هذه اللحظة لا يوجد له علاج ،
ولا لقاح ، على الرغم من أنه يعتبر من أقوي 10 فيروسات في العالم ، مشيرًا إلى أن
نسبة انتشار الفيروس ، هي التي تجبر العالم والعلماء ومنظمة الصحة العالمية أن
تأخذ إجراءات احترازية فور تجنب هذا الفيروس .
وأكمل ، أن معدل انتشار هذا الفيروس يحتاج إلى الاتصال المباشر ، إما أن
يقوم الإنسان بتناول ثمار ملوثة بالفيروس ، أو شخص يتلامش مع شخص آخر مصاب
بالفيروس ، مشيرًا إلى فترة ظهور أعراض الفيروس على الانسان تحتاج من 4 أيام إلى
14 يوم ، ومن الممكن أن تطول إلى 45 يوم ، مؤكدًا أن معدل انتشار فيروس "
نيباه " محدودة