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وزير النقل: 37 مليار جنيه لتطوير الطرق المحلية بالقرى

الأحد 31/يناير/2021 - 09:44 م
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل،
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إسراء صبري
قال كامل الوزير، وزير النقل، "وعدنا أننا هنوصل بالسكك الحديد إلى أنها تكون قادرة على الكسب والتطوير وقادرة على حمل 1.5 مليون راكب يوميا، و نقل 5% من بضائع مصر يوميا، بحلول عام 2024، معقبا: هنوصل الطرق والكباري وهنرفع الشبكة القومية للطرق الرئيسية.

وأضاف، كان لدينا 9 ألاف كيلو طرق تحتاج إلى رفع كفاءه وتجديد، ومش هنسيب طريق من الطرق الرئيسية ينهار وسنعمل على رفع كفاءتهم بالإضافة إلى الطريق المحلية بالقرى ومحاور النيل أيضا.

وأكمل "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، هناك توجيهات من الرئيس السيسي لتطوير الطرق المحلية بالقرى، وبالفعل قمنا برفع التكلفة الخاصة بهم، حيث تحتاج الطرق المحلية الى 37 مليار جنيه من أجل التطوير والتجديد.

وأوضح، فور عرض الخطة والتكلفة على الرئيس السيسي أصدر قرارا بصرف 2 مليار جنيه للعمل، منوها إلى أن الـ 2 مليار أوشكوا على الانتهاء نتيجة التطويرات التي تتم داخل القرى.

وشدد على أن المبلغ بالكامل متاح ولكنه يستخدم بطرق معينه تتماشي مع ميزانية الشركات والأستشاريين، معقبا: "إحنا شغالين في كل الاتجاهات".
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