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أخبار العالم

السودان.. تسليم قائمة مرشحي الوزارات لحمدوك يوم الإثنين

الأحد 31/يناير/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتفق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على تسليم قائمة المرشحين للوزارات لرئيس الحكومة، الاثنين.

وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، اجتماعه بالقصر الجمهوري مساء الأحد، بحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وقالت الناطقة الرسمية باسم المجلس، مريم الصادق المهدي، إن الاجتماع "اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".

وأضافت أن الجميع "اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء غدا الاثنين، ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".

وأوضحت مريم الصادق أن المجلس "استعرض الرؤية السياسية للانتقال، وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية".

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