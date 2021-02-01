ضبط 8,28 طن دهانات مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8,28 طن "دهانات كربونات كالسيوم" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الدهانات "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية.



