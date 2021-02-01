سكان مشروع 1185 عمارة فى حدائق أكتوبر يشكون تدني الخدمات

أستغاث سكان مشروع 1185 عمارة فى حدائق اكتوبر محافظة الجيزة الذي قد يصل الي حوالي 500 اسرة ، في رساله من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، لاعادة تشطيب الشقق بسبب سوء التشطيبات في المشروع وخصوصا في السباكة والسيراميك





ويقول السكان فى رسالتهم : نعانى من مشاكل مستمرة في انفجار مواسير المياه نتيجة استخدام نوعية من المواسير رديئة جدا مما يؤدي الي انفجارها بصفة مستمرة ويتم اصلاحها وتنفجر مرة اخري، سوء تشطيب الشقق ووجود عيوب كبيرة في السباكة ؤودي الي رشح المياه مما يضطرنا الي تغيير السباكة بالكامل وعيوب في السيراميك والنجارة .





وأضافوا :عدم توافر الخدمات الطبية والمواصلات وكذلك الخدمات الامنية مما يضطرنا لعبور السكة الحديد بجوار سور الامن المركزي لقضاء الاحتياجات اليومية وهي منطقة مظلمة جدا قد تسبب حوادث وكوارث لعدم انارة الشوارع القريبة وكذالك وجود سرقات كثيرة بالمشروع من السكة الحديد وعدم عمل مزلقان للسكة الحديد.





وأشاروا : مشكلة كبيرة في توسع سلطات الخفراء في المشروع لدرجة ان وصل الامر انهم يقومون بتاجير وحدات خالية لم يستلمها اصحابها الي عمال وسبق اثبات وقائع من قبل والشكوي مرارا من تلك الظاهرة بالاضافة الي فرض مبالغ مالية علي اصحاب الشقق نظير تسليم الشقة ، عدم وجود رقابة علي شركات المقاولات المنفذة للمشروع في تسليم الشقق وعدم اصلاح العيوب التي يسجلها الساكن والتشطيب يسوء يوما بعد يوم وخصوصا في تشطيبات السباكة وتسريب المياه في كل الشقق وكذلك ارضيات الدور الارضي التي هبطت معظمها علما ان تسليم الشقق يكون بواسطة الخفير وليس مهندس الشركة.

مناشدين المسئولين لحل هذه المشاكل واتخاذ الاجراءت اللازمة لتوفير الخدمات المطلوبة للمشروع وحل المشكلات الحاليه .





وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام





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