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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. إصابة العامري فاروق بفيروس كورونا.. وعودة حسين الشحات

الأحد 31/يناير/2021 - 09:48 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة مساء اليوم الأحد، خلال مران الفريق الثاني في قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

أعلن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعارة ثنائي فريق الشباب زياد طارق وفارس طارق إلى صفوف فريقي الإسماعيلي ومصر المقاصة على الترتيب، وذلك لمدة 6 أشهر.

أثبتت المسحة التي خضع لها العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا.

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي للاهلي ، اليوم الأحد شهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في ‏كأس العالم للأندية للمرة السادسة.‏
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