أخبار النادي الأهلي.. إصابة العامري فاروق بفيروس كورونا.. وعودة حسين الشحات

نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب جامعة قطر.
شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من تدريبات الكرة مساء اليوم الأحد، خلال مران الفريق الثاني في قطر، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.
أعلن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعارة ثنائي فريق الشباب زياد طارق وفارس طارق إلى صفوف فريقي الإسماعيلي ومصر المقاصة على الترتيب، وذلك لمدة 6 أشهر.
أثبتت المسحة التي خضع لها العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي إصابته بفيروس كورونا.
تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي للاهلي ، اليوم الأحد شهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الخاصة بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة.