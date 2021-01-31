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ديني

سعد الهلالي: 30 يونيو أوقفت المتاجرون بالدين

الأحد 31/يناير/2021 - 09:50 م
سعد الهلالي: 30 يونيو
سعد الهلالي: 30 يونيو أوقفت المتاجرون بالدين
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محمود ضاحي
قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفتاوى التى تصدر عن لجان الفتوى تلزم أعضاء اللجنة وتقدم كخيار للمجتمع دون أن تتغول عليه وهذا ما نتمناه بعد 30 يونيو 2013 بعدما حاز الشعب على حريته وعرف إيقاف المتاجرين بالدين عند حدهم.. وعليه لا يجب أن يخرج أحد مرة أخرى.

وأضاف عبر القناة الأولى المصرية: ثورة 30 يونيو أوقفت المتاجرين بالدين عند حدهم، ومنحت المجتمع حريته، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن نقبل بمن يقدم نفسه على أنه إدارة موازية لإدارة الشعب.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إنه منذ القتال الذى وقع بين الإمام على بن طالب مع الخوارج وتستند الجماعات الإرهابية خطاب دينى مكرر ويجددون بصفة مستمرة، موضحًا أن التنظيمات الإرهابية يعملون الآن على نشر فكرهم المغلوط الذى يتلاعب بآيات القرآن الكريم، من أجل غسل أدمغة الشباب والنشء، قائم على الرؤية الشخصية التى تحمى فكرة شخصية ، وتابع: "عبدوا أمير الجماعة ولم يعبدوا الله سبحانه وتعالى".

وذكر "الهلالى" خلال اتصال هاتفي سابق ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإرهابيين يروجون الآن إلى بعض الأفكار الإجرامية تحت عنوان "لماذا يقاتلوننا"، وسردوا بعض الأمور التى تدل على أنهم تجار دين، وتابع: "وأنا أريد أن أقول لماذا نقاتلهم، ..نحن نقالتهم لأنهم احتكروا الدين لأنفسهم وليس لله سبحانه وتعالى، وعليه فإن الله أمرنا أن نقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله سبحانه وتعالى، .. الله يأمر كل إنسان أن يدافع عن نفسه".

وأكد "الهلالى"، أنهم يستخدمون آيات القرآن زورًا وبهتانًا، وعليه فالدولة تحارب الإرهاب، لأنهم منعونا من أقامة سنة الله الكونية، وهى تعمير الأرض ، بالإضافة إلى أنهم منعوا حق الآخرين فى فقه الدين.

وأكمل "الشعب يجب أن يرد على هؤلاء الإرهابيين، بعد ما افتضح أمرهم أمام الجميع، وتأكد العوام أن هؤلاء يستغلون آيات القرآن من أجل قتل الأبرياء، وسلب حقوق الآخرين، بما يتنافى مع قيم وقواعد الدين الإسلامي".

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