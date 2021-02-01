بعد انتشار أخبار لظهور فيروس تاجي جديد.. برلماني يطالب بزيادة الإجراءات الاحترازية في المطارات

طالب النائب عمرو وطنى، عضو مجلس النواب، من الدولة زيادة الإجراءات الإحترازية في المطارات خاصة بعد انتشار أخبار عن ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه" نتيجة خفاش الفاكهة، مشيرًا إلى أننا مازالنا نعاني من انتشار فيروس كورونا الذى اجتاح العالم أجمع.





وأفاد "وطنى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن المعلومات التي نشرتها صحفية "الجارديان البريطانية" الخاصة بهذا الفيروس تؤكد مدى خطورته حيث ذكرت أن نسبة الوفاة تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة، علاوة على أنها أكثر انتشارا وضررًا من كورونا، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر من توغل هذا الفيروس وذلك من خلال وقف الرحلات الجوية القادمة من الصين.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة الحالية يجب على الدولة تشديد الاجراءات الاحترازية داخل كافة المطارات، بالإضافة إلى الاستمرار في تعقيم الأماكن العامة ووسائل المواصلات بصفة دائمة لعدم انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن كافة المختصين أكدوا على عدم انتشار هذا الفيروس الجديد بمصر ولكن يجب توخي الحذر من انتشاره كما حدث في كورونا.





يذكر أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد حذرت من ظهور فيروس جديد فى الصين يسمى "نيباه"، الذي ظهر من خفاش الفاكهة ولديه صفتان وهما التفشى السريع، والثانية أن نسبة الوفاة تتعدى الـ 75% من إجمالى الإصابة وأنه أكثر فتكا من كورونا مما أثار القلق والذعر بين الكثير من الأشخاص.





وقال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، برجاء عدم الانسياق وراء الأخبار التي تبث الرعب والخوف في النفوس وأقصد بكلامي موضوع فيروس نيباه.





وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بدات بعض المواقع في تناول بعض الموضوعات حول فيروس نيباه ، وهنا اؤكد لحضراتكم ان هذا الفيروس غير موجود في مصر تماما فلا خوف علي الاطلاق".