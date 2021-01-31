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طبيب أمراض صدرية: غسيل الفاكهة جيدا يقضي على فيروس نيباه ..فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:03 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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داليا أحمد
قال علي الوعري، أستاذ الأمراض الصدرية، إن الصين تمكنت من العودة إلى حياتها الطبيعية بنسبة 100% بفضل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولكن بعض المناطق لدى سكانها إصابات.

وأضاف "الوعري"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on"، أنه تتم مراقبة كل من تناول لقاح سينوفارم لأنه في مرحلته الثالثة من التجارب السريرية، وتم تطعيم 15 مليون صيني به، مشيرا إلى أن الفئة التي يتم تطعيمها هم الأطقم الطبية، وموظفو الدولة من المواقع الحساسة، وموظفو الجمارك.

وأكد أستاذ الامراض الصدرية، أن اللقاح اختياري بدرجة كبيرة، لافتا إلى أن التقرير الذى نشر حول فيروس "نيباه" تم تضخيمه من قبل جريدة "جارديان"، ولكن هذا الوباء لم ينتشر فى الصين، ولم تسجل أى إصابة حتى الآن، ولكن التقرير الذى نشر يشير إلى أنه سيتم انتشاره فى الأيام القادمة وأعراضه تشبه كورونا.

وتابع على الوعرى، أن فيروس "نيباه" تم اكتشافه بداية 1999 في ماليزيا وكانت نسبة الوفيات تتراوح بين 40% و75% وبعد ذلك ظهر فى بنجلاديش، ثم في الهند 2018، ويختلف عن كورونا فى أنه يسجل حالات إصابة خطرة.

ونوه بأن الوباء ينتقل عن طريق لعاب الخفاش إذا أكل فاكهة معنية وأكلها الإنسان بعده فلابد من غسل الفاكهة جيدا، مختتما أنه من الممكن أن ينتقل إلى الخنزير إذا تناوله الإنسان فلابد من النظافة الشخصية وغسل الفاكهة جيدا أكثر من مرة.

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