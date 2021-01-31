نقيب القراء يوضح موقف انضمام بهاء سلطان للنقابة.. ويؤكد: ترك الغناء ليس شرطا

قال الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، إننا لا نقف بالمرصاد لأى شخص يريد قراءة القران الكريم، ولكن حينما عرض علينا أمر "بهاء سلطان"، رحبنا بالموضوع على أساس إنه ذو صوت عذب، وقال إنه يرغب في التلاوة، ورحبنا به، وقولنا له إذا حضرت للنقابة وقرأت القرآن، ووجدنا أنك قراءتك سليمة فأهلا بك، ولكن عليه أن يتعلم القراءة على يد شيخ.





وأضاف حشاد، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض، أم كلثوم قرأت آيتين في احدى افلامها لكن بشكل الهواية، أما الاحتراف فشيء آخر، فنحن نرحب بالشباب أن يقرأ القرآن.





وتابع أن بهاء سلطان أعلن رغبته في الانضمام لنقابة القراء، لكنه لم يبادر، ولن نشترط أن يترك الغناء، كل ما طلبناه أن نعرف، هل يقرأ القرآن بشكل صحيح؟، لا يوجد شرط لترك الغناء، ولكن قراءة القرآن لها قدسية، فأم كلثوم وعبد الوهاب كانا يغنيان، لكن الآن هناك مهرجانات فيختلط الحابل بالنابل، فإذا كان سيغنى غناء ليس به خروج، فلا مانع مثل هانى شاكر.





وكشف أن تسجيل القرآن الكريم ليس سهلا، فأنا كشخص محترم، حينما أريد أن أسجل القرآن، يحضرنى في الجلسة، عضو يلاحظنى في التسجيل، فربما يراجعنى في بعض الأشياء.