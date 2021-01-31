ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب القراء يوضح موقف انضمام بهاء سلطان للنقابة.. ويؤكد: ترك الغناء ليس شرطا

الأحد 31/يناير/2021 - 09:58 م
الفنان بهاء سلطان
الفنان بهاء سلطان
Advertisements
ندى رأفت
قال الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء، إننا لا نقف بالمرصاد لأى شخص يريد قراءة القران الكريم، ولكن حينما عرض علينا أمر "بهاء سلطان"، رحبنا بالموضوع على أساس إنه ذو صوت عذب، وقال إنه يرغب في التلاوة، ورحبنا به، وقولنا له إذا حضرت للنقابة وقرأت القرآن، ووجدنا أنك قراءتك سليمة فأهلا بك، ولكن عليه أن يتعلم القراءة على يد شيخ. 

 وأضاف حشاد، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع كريمة عوض، أم كلثوم قرأت آيتين في احدى افلامها لكن بشكل الهواية، أما الاحتراف فشيء آخر، فنحن نرحب بالشباب أن يقرأ القرآن. 

 وتابع أن بهاء سلطان أعلن رغبته في الانضمام لنقابة القراء، لكنه لم يبادر، ولن نشترط أن يترك الغناء، كل ما طلبناه أن نعرف، هل يقرأ القرآن بشكل صحيح؟، لا يوجد شرط لترك الغناء، ولكن قراءة القرآن لها قدسية، فأم كلثوم وعبد الوهاب كانا يغنيان، لكن الآن هناك مهرجانات فيختلط الحابل بالنابل، فإذا كان سيغنى غناء ليس به خروج، فلا مانع مثل هانى شاكر. 

 وكشف أن تسجيل القرآن الكريم ليس سهلا، فأنا كشخص محترم، حينما أريد أن أسجل القرآن، يحضرنى في الجلسة، عضو يلاحظنى في التسجيل، فربما يراجعنى في بعض الأشياء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نقيب القراء لـ صدى البلد: بهاء سلطان مطرب معتدل وسيلتحق بالنقابة بهذه الشروط

سببان يمنعان بهاء سلطان من الالتحاق بنقابة القراء.. هل يتنازل عنهما «حشاد»؟

بهاء سلطان حفظ القرآن كاملا في 6 سنوات.. نقابة القراء ترحب بانضمامه.. وشرطان يقفان عائقا أمام «حشاد»

فيديوجراف | هل ينضم بهاء سلطان لنقابة القرّاء بعد حفظه للقرآن الكريم؟

الإفتاء: قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس سنة.. فيديو

وزير الأوقاف يهدي نقابة القراء مصاحف وشرائط وسلسلة (رؤية) لنشر الفكر المستنير للنقابة

ترشيحاتنا

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

تأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي

الرعب القادم بعد وباء كورونا.. فيروس "نيباه" قاتل يبدأ بتدمير الدماغ

الأعمدة هتنفجر.. التحفظ على صاحب عقار فيصل ومالك مخزن الأحذية

هل هناك اختبار للكشف عن فيروس نيباه؟.. أستاذ فيروسات يجيب

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها