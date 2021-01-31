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400 مليون جنيه.. وزير النقل يكشف خطة الدولة لتطوير الطرق بالقرى

الأحد 31/يناير/2021 - 09:59 م
تطوير الطرق المحلية
تطوير الطرق المحلية
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إسراء صبري
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة لديها نوعان من المعدات يتم استخدامها لتطوير الطرق المحلية، بالإضافة إلى أن قطاع الأعمال استقدم معدات أخرى للتطوير تصل تكلفتها إلى 400 مليون جنيه.


وأكمل: المعدات المستحدثة تعمل على نظام إعادة تدوير طبقات الرصف مع الأساس وإضافة المواد للتقوية، وأيضا نظام آخر يختص بإدارة تدوير طبقات الأسفلت دون المساس بالأساس من أجل تقوية طبقة الأسفلت وتطوير الطريق، وذلك من أجل توفير وقت وتكلفة وحماية للبيئة.


وأوضح "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، وعدت اليوم السادة النواب بأنني سأتواجد في بعض المحافظات خلال الأيام القادمة، وذلك من أجل عرض التطوير الخاص بقطاع النقل على الواقع، وطالب "كامل الوزير" وسائل الإعلام بعرض كافة التطورات التي يقوم بها قطاع النقل.


واسترسل: "أنا مبزعلش لما حد بيقول إننا مش شغالين عشان إحنا اللي مقدرناش نوصل لهم كم التطوير الخاص بالقطاع..وعليه إحنا اللي مقصرين".


وتابع: وزارة النقل انتهت من 4 محاور على نهر النيل من أصل 14 محورا، ومنها محور كلابشة الذي يعد تحفة معمارية كبيرة للمحافظة.
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