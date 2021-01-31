اللواء حاتم حسين: نسعى لاستكمال مسيرة النمو الاقتصادي

أختير اللواء حاتم حسين أمين أمانة الشئون الحكومية محافظة الجيزة حزب مستقبل وطن، رئيسا شعبة المستثمرين بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة.





وقال حسين، في تصريح له، إن يتمنى أن يساهم في استكمال مسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مضيفا: نسعى بكل جهدنا في مواجهة التحديات و تحقيق الآمال و الطموحات لمصرنا الحبيبة.



