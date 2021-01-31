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برلمان

اللواء حاتم حسين: نسعى لاستكمال مسيرة النمو الاقتصادي

الأحد 31/يناير/2021 - 10:06 م
النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي
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عبد الرحمن سرحان
أختير  اللواء حاتم حسين أمين أمانة الشئون الحكومية محافظة الجيزة حزب مستقبل وطن، رئيسا شعبة المستثمرين بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة.

وقال حسين، في تصريح له، إن يتمنى  أن يساهم في استكمال مسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مضيفا: نسعى بكل جهدنا في مواجهة التحديات و تحقيق الآمال و الطموحات لمصرنا الحبيبة.

كما أكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إصراره على إستكمال مسيرة التنمية و الاستعانة بالخبرات المتنوعة و المميزة في مجالات الاستثمار  المختلفة و فتح آفاق التعاون على المستويين المحلي و العالمي.
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